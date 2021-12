Julehøytiden 2021

Åpen kirke, gudstjenester, musikk og lesninger: Dette skjer i Oslo domkirke julen 2021.

Det skjedde for lenge siden at en husvert åpnet opp døra for noen som banket på. Lite visste stall-eieren noe om hvem som kom. Men at de trengte å bli tatt imot, det var åpenbart. Et nytt liv var på vei. Selv om alle rom var fylte, fantes det plass.

Juleevangeliet slutter aldri å skje. Gud gjester oss igjen og igjen. Det skjer midt i alt. Når vi åpner oss for det sårbare. Åpner oss i barmhjertighet. Åpner opp for det uventede. Åpner oss for livet, som alltid er på vei. Når vi tar inn at ikke alt blir som planlagt. Uansett hva vi er fylt av i disse dagene, kan det finnes plass for at håpet fødes.

Slik blir juleevangeliet forkynt denne jula: Gjennom de åpne dørene.

Oslo domkirke holder åpent hver dag kl. 10–16.



—





Gudstjenester, musikk og lesninger

Onsdag 22. desember

Onsdagsmesse kl. 12.00 for inntil 50 personer

Julaften 24. desember

Åpen kirke kl. 10–16

Musikk og lesninger kl. 11–16

1. juledag 25. desember

Åpen kirke kl. 10–16

Musikk og lesninger kl. 11–13

2. juledag 26. desember

Strømming kl. 11 på Facebook:

Gudstjeneste med musikk av Heinrich Schütz: Weihnachtshistorie

Åpen kirke kl. 10–16

Musikk og lesninger kl. 11–13

Onsdag 29. desember

Onsdagsmesse kl. 12.00 for inntil 50 personer

Nyttårsaften 31. desember

Fredagsmesse kl. 17.00 for inntil 50 personer