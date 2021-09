Prester med sjøbein søkes til urbant landsbyliv i Nord-Helgeland

Nord på Helgeland og sør i Nordland finner du de vakre øyene og kystkommunene som til sammen utgjør Nord-Helgeland prosti. Her kan du kombinere et meningsfylt arbeid i Den norske kirke med det gode liv, blant folket, kulturen og naturen i Nord-Norge. Her er veien kort fra viktige møter og arbeidsoppgaver til avkobling og påfyll – på havet eller i fjellet.

– Gå en tur i fjæra, finn deg en stein og sett deg ned og tenk de lange tankene. Gå en tur på fjellet, sett deg på ei tue og se langt. Refleksjon.

Det tar ikke lang tid før nyankomne har innarbeidet både «Dønnamannen» og «De syv søstre» i sitt vokabular, og vet akkurat hvilken retning man skal peke ut hvor i havet «Rødøyløva» ligger. Her finner du også tre middelalderkirker, hver på 800 år, Dønnes, Alstahaug og Herøy – natur og kultur.

Spør du prosten i Nord-Helgeland, Olav Rune Ertzeid, om hvordan man lever det gode liv er han ikke i tvil:

I vårt prosti kan du være en helt vanlig prest, med alle de oppgaver som følger med, men du gjør det i helt andre omgivelser og med helt andre forutsetninger enn om du skulle jobbe i en by eller tettsted andre steder i landet.

Her er for eksempel båten et viktig kommunikasjonsmiddel, og da tar man tiden og været til hjelp. Mellom Vega, Herøy og Alstahaug finner vi det mest øyrike området i hele verden. Prostiet har 17 000 mennesker og 50 gudstjenestesteder, de fleste på øyer. Da sier det seg selv at man bør tåle vann.

Lange dager, men rolig tempo

Det er ofte lange dager, men selv om arbeidsområdet er stort er det rolige dager.

Hver årstid har sin sjarm, og som regel er det helt nydelig og gir store opplevelser og av og til gåsehud, men andre ganger betyr det avlysing eller venting.



– Du vet, man får lest mange gode bøker, hørt podkaster, skrevet en preken eller bare tenkt lange gode tanker når man lærer seg å utnytte de rommene som oppstår.

Båten er Olav Runes store glede. Her fisker han alt han trenger fra havet. Potet, grønnsaker og bær supplerer han fra hagen og fjellet. Ikke fordi han må, men fordi det gir ham glede.



– 90 fiskemiddager, av alle slag, ligger i fryseren, forteller han fornøyd.

Ikke for det, prosten tar gjerne med seg kona eller venner og besøker de riktig gode restaurantene som etter hvert har etablert seg på Helgeland.



– Selv om man bor her har vi kort vei til mer urbane opplevelser som restauranter, konserter, teateropplevelser, butikker og alle de tingene man trenger fra tid til annen. Kommunikasjonen er god, både bil, båt, tog og fly er innen rekkevidde.

– Noe av det som er så fint med å jobbe her er at du kommer så nær folk. Om jeg spør en av prestene om hvordan tallene ser ut for konfirmasjoner i årene som kommer, så har de en god oversikt over både hvor mange, men også hvem. Det tror jeg er en berikelse både for presten og for menigheten. Man føler seg både sett og ivaretatt.

Når vi prøver å rekruttere folk til Nord-Helgeland er det ikke bare til arbeid i kirken. Det er godt å leve her både for barn, ungdom, voksne og eldre. Vi har et godt barnehage- og skolesystem, og vi har et aktivt og utviklende næringsliv med høyd utdannede folk som finner interessante arbeidsplasser her.



Nord-Helgeland prosti ligger under Sør-Hålogaland bispedømme og består av Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Nærmeste by er Mo i Rana og fylkeshovedstaden er Bodø.