Den stille uke og påske i Oslo domkirke

Velkommen til å oppleve den stille uke og påskebudskapet i Oslo domkirke.

Velkommen til Oslo domkirke

Kirken er åpen gjennom den stille uke og inn i feiringen av påskehøytiden. Velkommen til gudstjenester, konserter, stillhet, bønn, diktlesning og lystenning.

— PALMESØNDAG

10. april



Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Høymesse kl. 11.00

Jonas Lind Asgedom, liturg

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel Musikk i gudstjenesten

Knut Nystedt: Velsignet være han

Francis Poulenc: Timor et tremor

— DEN STILLE UKE

Mandag 11.–onsdag 13. april

Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Mandag 11. april



Orgel og lesninger kl. 12.00

Kristin Müller-Nilssen, lesninger

Kåre Nordstoga, orgel

Johann Pachelbel: Ciacona i f-moll

J.S. Bach: O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622

Bjarne Sløgedal: Variasjoner over folketonen «Å hvor salig det skal blive»

W.A. Mozart: Adagio fra klarinettkonsert KV 622 (arr. K. Nordstoga) Åpen kirke kl. 10.00–16.00 — Tirsdag 12. april

Orgel og lesninger kl. 12.00

Kristin Müller-Nilssen, lesninger

Kåre Nordstoga, orgel

J.S. Bach: Preludium i e-moll BWV 548

Antonio Vivaldi: Largo fra blokkfløytekonsert i C-dur RV 444

Arild Sandvold: Variasjoner over en norsk folketone, «Eg veit i himmerik ei borg»

Remo Giazotto: Adagio i g-moll etter et fragment av Tomaso Albinoni Åpen kirke kl. 10.00–16.00 — Onsdag 13. april

Orgel og lesninger kl. 12.00

Christian Kringstad Kielland, lesninger

Marcus André Berg, orgel J.S. Bach: Fantasi fra Fantasi og fuge i g, BWV 542

Kenneth Leighton: Rockingham

J.S. Bach: Adagio fra Toccata, Adagio og Fuge i C, BWV 564

Gustav Mahler: Adagietto fra symfoni nr. 5, arr. Hans-Martin Schwindt

Åpen kirke kl. 10.00–16.00 — SKJÆRTORSDAG

14. april Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Messe på skjærtorsdag kl. 19.30

Anne-May Grasaas (preken) og

Pål Kristian Balstad og Jonas Lind Asgedom, liturger

Sangere fra Oslo Domkor

Jon Berg Eriksen, dirigent

Marcus André Berg, orgel Musikk i gudstjenesten:

Maurice Duruflé: Ubi caritas

Francis Poulenc: Vinea mea electa

Trond Kverno: Responsorier

Thomas Tallis: The Lamentations of Jeremiah — LANGFREDAG

15. april Gudstjeneste på langfredag kl. 11.00

Lidelseshistorien etter Johannes

Joh 18,1–19,42 Valborg Orset Stene, liturg

Sangere fra Oslo Domkor

Emilie Hellum Johansen, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel Musikk i gudstjenesten:

Johannes Brahms: Herzlich tut mich verlangen

Francis Poulenc: Tenebrae factae sunt

Trond Kverno: Improperia Salvatoris nostri (utdrag) Korsvandring kl. 17.00

Korsvandring i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Oppmøte kl. 17.00 på plassen utenfor Oslo Sentralstasjon Konsert

Johannespasjonen kl. 19.30

Johann Sebastian Bach:

Johannespasjonen, BWV 245 Beate Mordal, Mari Askvik, William Wallace,

Florian Götz og Manuel Walser, solister

Oslo Domkor

Barokkanerne

Vivianne Sydnes, dirigent Billetter: www.ticketmaster.no — PÅSKEAFTEN

Lørdag 16. april Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Orgelkonsert kl. 12.00

Johann Sebastian Bach;

Preludium og fuge i e-moll, BWV 533

Passcaglia, BWV 582

Partita over «Sei gegrüßet, Jesu gütig», BWV 768

Kåre Nordstoga, orgel Billetter kr 100 ved inngangen Påskenatt

Messe med dåp kl. 23.00

Jonas Lind Asgedom (preken), Valborg Orset Stene og Pål Kristian Balstad, liturger

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Marcus André Berg, orgel Musikk i gudstjenesten:

Trond Kverno: Responsorium

Andrew Smith: Surrexit Christus hodie — PÅSKEDAG

Søndag 17. april



Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Høymesse på påskedag kl. 11.00

Biskop Kari Veiteberg

Domprost Anne-May Grasaas

Pål Kristian Balstad

Valborg Orset Stene

Jonas Lind Asgedom

Jonas Haltia og William Roberts, trompet

Jan Olav Martinsen, horn

Torgrim Grong, trombone

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel

Musikk i gudstjensten:

O filii et filiae

Heinrich Poos: Auferstehn Kirkekaffe i krypten etter messen Orgelkonsert kl. 15.00

«Resurrexit»

Verker av Bach, Dandrieu, Fleury, Howells, Reger, Clementoni

Marcus André Berg, orgel



Billetter kr 100 ved inngangen — 2. PÅSKEDAG

Mandag 18. april



Åpen kirke kl. 10.00–16.00 Høymesse kl. 11.00

Christian Kringstad Kielland (preken) og

Valborg Orset Stene, liturger

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Marcus André Berg, orgel Musikk i gudstjensten:

Torbjørn Dyrud: But Mary stood outside the tomb crying (fra Out of darkness)

Henrik Ødegaard (arr.): Krist stod opp av døde

Påskekonsert for alle i åpen kirke kl. 15.00

I samarbeid med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen

Biskop Kari Veiteberg

Arve Tellefsen, fiolin

Kåre Nordstoga, orgel Gratis inngang

Frelsesarmeens suppebuss er utenfor kirken — Foto: Elisabeth Thorsen

